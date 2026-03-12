Литва планирует запретить въезд военным РФ, воевавшим против Украины

Литва готовится запретить въезд в страну российским военным, участвовавшим в войне против Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Кондратович заявил, что список российских солдат уже прорабатывается, хотя Литва все еще работает над практическими аспектами.

"Это национальная инициатива, Эстония уже начала, мы сейчас выясняем, когда, кто и как может ее реализовать, потому что это сложная работа", – сказал он.

Также литовский министр отметил необходимость точности перед тем, как начинать реализацию.

"Мы должны быть уверены, что данные действительно являются аутентичными и правильными, и что после этого не будет юридических споров. Наши коллеги из Эстонии имеют этот список. Мы делимся им, они уже его реализуют, и мы присоединяемся", – сказал он.

Кондратович сказал, что количество россиян, которые воевали против Украины, может потенциально достигать сотен тысяч.

Миграционный департамент Литвы заявил, что еще не получил официальных данных, но что решения будут приняты в пределах его компетенции, как только они поступят.

Стоит напомнить, что в начале сентября 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. На его основе Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС ввести более жесткий подход к выдаче шенгенских виз россиянам.

С тех пор страны, граничащие с Россией, такие как страны Балтии, а также Финляндия, Чехия и Польша, запретили въезд российским туристам вообще.

Венгрия стала одной из немногих стран ЕС, которые отказались выполнять решение Совета Евросоюза о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

В начале марта Финляндия решила не принимать российские паспорта без биометрических данных, нововведение вступит в силу с июня.