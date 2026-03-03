Фінляндія припинить визнавати російські паспорти без біометричних даних

Фінляндія вирішила не приймати російські паспорти без біометричних даних, нововведення набуде чинності з червня.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Фінляндії, передає "Європейська правда".

Винятки будуть зроблені для осіб молодше 18 років, а також для власників небіометричних паспортів, яким Фінляндія вже видала посвідку на проживання до 1 червня 2026 року.

Крім того, такий документ може бути прийнятий у виняткових обставинах від особи, яка подає заяву на отримання дозволу на в'їзд або перебуває в країні з особливої причини.

Мета нововведення полягає в тому, щоб забезпечити максимальну надійність паспортів, що приймаються Фінляндією.

Під небіометричними паспортами маються на увазі документи старого зразка, що не містять чіп з біометричними ідентифікаційними даними. У Росії такі паспорти видаються на 5 років і вони в ходу поряд з документами нового покоління.

Раніше аналогічні рішення були прийняті в інших країнах ЄС, і в МЗС Фінляндії заявили тоді, що стежать за ситуацією.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. На його основі Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити більш жорсткий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.

Відтоді країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, а також Фінляндія, Чехія та Польща, заборонили в'їзд російським туристам узагалі.

Угорщина стала однією з небагатьох країн ЄС, які відмовились виконувати рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.