У Єврокомісії пообіцяли реакцію на будь-яке порушення торговельної угоди США

Європейський Союз буде реагувати "рішуче і пропорційно" на будь-яке порушення Сполученими Штатами торговельної угоди.

Про це заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл, якого цитує Politico, передає "Європейська правда".

Гілл відреагував на розслідування щодо недобросовісних торговельних практик, розпочате США проти ЄС та інших країн.

Широкомасштабні розслідування можуть призвести до введення нових тарифів, що викликає занепокоєння в Брюсселі, оскільки це порушить умови торговельної угоди між ЄС та США.

"Ми не отримали жодних ознак того, що адміністрація США має намір відхилитися від цих зобов'язань", – зазначив Гілл.

За його словами, Єврокомісія зв'яжеться зі своїми американськими колегами, щоб з'ясувати, як розслідування вплинуть на угоду.

Втім, він наголосив, що ЄС буде реагувати "рішуче і пропорційно" на будь-яке порушення угоди.

У четвер, 12 березня, стало відомо, що адміністрація Трампа розпочала перше з кількох масштабних торговельних розслідувань, які мають підготувати ґрунт для запровадження нових тарифів, які були анонсовані минулого місяця.

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав неприпустимими такі розслідування.