В Еврокомиссии пообещали реакцию на любое нарушение торгового соглашения США

Европейский Союз будет реагировать "решительно и соразмерно" на любое нарушение Соединенными Штатами торгового соглашения.

Об этом заявил заместитель главного спикера Европейской комиссии Олоф Гилл, которого цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Гилл отреагировал на расследование недобросовестных торговых практик, начатое США против ЕС и других стран.

Широкомасштабные расследования могут привести к введению новых тарифов, что вызывает беспокойство в Брюсселе, поскольку это нарушит условия торгового соглашения между ЕС и США.

"Мы не получили никаких признаков того, что администрация США намерена отклониться от этих обязательств", – отметил Хилл.

По его словам, Еврокомиссия свяжется со своими американскими коллегами, чтобы выяснить, как расследования повлияют на соглашение.

Впрочем, он подчеркнул, что ЕС будет реагировать "решительно и пропорционально" на любое нарушение соглашения.

В четверг, 12 марта, стало известно, что администрация Трампа начала первое из нескольких масштабных торговых расследований, которые должны подготовить почву для введения новых тарифов, анонсированных в прошлом месяце.

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал недопустимыми такие расследования.