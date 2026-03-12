В ЄС відреагували на торговельні розслідування Трампа: хочемо ясності

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав неприпустимими розпочаті адміністрацією США торговельні розслідування проти ЄС та інших партнерів, які мають на меті узаконити нові тарифи американського президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", європарламентар написав на платформі X.

Як стало відомо, офіс торговельного представника США розпочне масштабні розслідування щодо понад десятка країн згідно з розділом 301 Закону про торгівлю, в якому йдеться про "надлишкові виробничі потужності". Такі дії необхідні Вашингтону для запровадження односторонніх мит на імпорт з певних країн, які, як вважається, застосовують недобросовісну торговельну практику.

Ланге зазначив, що в ЄС знали про підготовку таких дій США. Він зауважив, що Вашингтон досі не надав чітких зобов'язань щодо дотримання умов угоди, укладеної минулого літа між американським президентом Дональдом Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Тернберрі.

"Ми подивимося, до чого призведуть розслідування, але будь-що, що істотно відхиляється від угоди в Тернберрі, буде неприйнятним", – написав Ланге.

Посадовець заявив, що ЄС не має гарантій від США щодо того, чи не призведуть ці розслідування до підвищення тарифних ставок.

"Недостатньо просто припускати – з обох боків – що ми в кінцевому підсумку залишимося в рамках угоди Тернберрі. Нам потрібна ясність", – написав Ланге.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

Через кілька годин після ухвалення рішення Трамп заявив, що введе нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн, а потім підвищить його до 15%.

Через рішення Трампа комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі офіційно вирішив відкласти голосування щодо імплементації минулорічної тарифної угоди між ЄС та США.