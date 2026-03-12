Україна і Румунія підписали документи про стратегічне партнерство і оборонне виробництво

Президент Володимир Зеленський та його румунський візаві Нікушор Дан підписали низку документів під час візиту українського лідера до Бухареста.

Про це стало відомо з їхньої спільної конференції, пише "Європейська правда".

Президенти підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією, а також рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі.

Окрім цього, Зеленський та Дан підписали спільну заяву між Україною та Румунією щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Останні опитування свідчать, що понад 70% румунів вважають за необхідне збільшувати оборонні витрати, і більшість вважають країною не підготовленою до війни.

Також писали, що Румунія до 2027 року планує створити сучасну систему виявлення загроз у Чорному морі для захисту стратегічної енергетичної та торговельної інфраструктури, зокрема майбутнього офшорного газового проєкту Neptun Deep.