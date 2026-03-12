Украина и Румыния подписали документы о стратегическом партнерстве и оборонном производстве

Президент Владимир Зеленский и его румынский визави Никушор Дан подписали ряд документов во время визита украинского лидера в Бухарест.

Об этом стало известно из их совместной конференции, пишет "Европейская правда".

Президенты подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Украиной и Румынией, а также рамочные договоренности о сотрудничестве в энергетическом секторе.

Кроме этого, Зеленский и Дан подписали совместное заявление между Украиной и Румынией о совместном производстве оборонной продукции.

Последние опросы свидетельствуют, что более 70% румын считают необходимым увеличивать оборонные расходы, и большинство считают страну не подготовленной к войне.

Также писали, что Румыния до 2027 года планирует создать современную систему обнаружения угроз в Черном море для защиты стратегической энергетической и торговой инфраструктуры, в том числе будущего офшорного газового проекта Neptun Deep.