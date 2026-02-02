Румунія хоче мати систему виявлення загроз у Чорному морі до 2027 року

Румунія до 2027 року планує створити сучасну систему виявлення загроз у Чорному морі для захисту стратегічної енергетичної та торговельної інфраструктури, зокрема майбутнього офшорного газового проєкту Neptun Deep.

Про це повідомив економічний радник президента Румунії Раду Бурнете в коментарі агентству Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Бурнете, країна інвестуватиме у радари, безпілотники та сенсорні системи, щоб значно підвищити рівень обізнаності щодо безпекової ситуації в морі.

"Безсумнівно, Румунія повинна інвестувати в сучасні засоби виявлення", – наголосив він.

Реалізація цих заходів визначена як пріоритет і має бути завершена до початку видобутку газу у 2027 році.

Офшорний газовий проєкт Neptun Deep, який належить компанії OMV Petrom та державній Romgaz, має розпочати видобуток газу у 2027 році. Очікується, що після запуску проєкту Румунія стане найбільшим виробником природного газу в Європейському Союзі та нетто-експортером енергоресурсів.

Частину витрат на розвиток оборонних і спостережних можливостей буде профінансовано в межах ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Згідно з програмою, Румунія зможе отримати до 16,6 млрд євро у період з 2026 по 2030 рік. Умови фінансування передбачають, що частина оборонної продукції вироблятиметься на території країни, а уряд також планує забезпечити можливість її експорту.

За словами Бурнете, кошти SAFE сприятимуть відновленню державної оборонної промисловості, підтримці економіки та частковому перепрофілюванню підприємств автомобільної галузі, які нині перебувають у складному становищі.

Витрати на оборону, запуск газового видобутку на шельфі та заходи зі скорочення бюджетного дефіциту, за його оцінкою, можуть прискорити економічне зростання Румунії з 2027 року.

Також він наголосив, що Чорне море, річка Дунай і подальші інвестиції в порт Констанца підвищують інвестиційну привабливість країни та можуть зробити Румунію важливим логістичним центром для післявоєнної відбудови України.

Частину транспортних та інфраструктурних проєктів, які з’єднають Румунію з Молдовою та Україною, планується профінансувати саме за рахунок програми SAFE.

"Ми фінансуватимемо багато з цих взаємозв'язків з Молдовою та Україною коштом SAFE", – додав він.

Нагадаємо, у 2023 році стало відомо, що Туреччина, Румунія і Болгарія разом спільно очищатимуть Чорне море від мін, які потрапляють у їхні води внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Влітку 2024 року міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що союзники по НАТО Румунія, Болгарія та Туреччина повинні розширити спільну оперативну групу, яка займається розмінуванням Чорного моря, включивши до її складу патрулі для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційних атак Росії.