Понад 70% румунів підтримують збільшення оборонних витрат

Понад 70% румунів вважають за необхідне збільшувати оборонні витрати, і більшість вважають країною не підготовленою до війни.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування INSCOP на замовлення New Strategy Center.

74,7% опитаних відповіли ствердно на запитання про те, чи має Румунія збільшити свій оборонний бюджет, щоб бути спроможною реагувати на актуальні загрози та виконувати свої зобов’язання як члена НАТО.

Не згодні зі збільшенням витрат 21,2%, і 4% – не визначились.

Понад 80% респондентів вважають, що зараз Румунія не готова відбиватися у разі нападу Росії: 31,7% дали відповідь "досить мало готова", 51% – "дуже мало готова/не готова". У цьому питанні оцінка прихильників різних політичних партій майже одностайна.

48% румунів готові стати на захист своєї держави у разі війни.

Опитування також засвідчило, що 44% бачать найбільшими шанси Росії на перемогу в російсько-українській війні; проте більше ніж половина вважають, що для завершення війни РФ має припинити агресію й відступити, а не Україна – піти на поступки.