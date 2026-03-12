Президент Румунії готовий підтримати будь-який варіант розблокування 90 млрд для України

Президент Румунії Нікушор Дан назвав неприйнятним блокування позики в 90 млрд євро для України і висловив готовність підтримати будь-який варіант її розблокування, запропонований Єврокомісією.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Бухаресті, передає "Європейська правда".

"Неприйнятно, що рішення, прийняте Європейською радою, яке стосується дуже серйозного питання позики Україні, заперечується, оскаржується або відкликається два-три місяці після цього", – заявив Дан.

Він нагадав, що через тиждень буде зустріч Європейської ради, і питання позики для України буде на порядку денному.

"Європейська комісія запропонує декілька варіантів виходу з цього блокування, а Румунія підтримає будь-який юридичний варіант виходу з цього глухого кута", – заявив президент Румунії.

За даними Politico, у ЄС придумали, як надати Україні 30 млрд євро в умовах вето Угорщини й Словаччини.

На саміті у Брюсселі наступного тижня лідери ЄС сподіваються переконати керівників Угорщини і Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо дотриматись початкової обіцянки затвердити кредит на 90 млрд для України.