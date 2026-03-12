Президент Румынии готов поддержать любой вариант разблокирования 90 млрд для Украины

Президент Румынии Никушор Дан назвал неприемлемым блокирование займа в 90 млрд евро для Украины и выразил готовность поддержать любой вариант его разблокирования, предложенный Еврокомиссией.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Бухаресте, передает "Европейская правда".

"Неприемлемо, что решение, принятое Европейским советом, касающееся очень серьезного вопроса займа Украине, оспаривается, обжалуется или отзывается через два-три месяца после этого", – заявил Дан.

Он напомнил, что через неделю состоится встреча Европейского совета, и вопрос о займе для Украины будет на повестке дня.

"Европейская комиссия предложит несколько вариантов выхода из этой блокировки, а Румыния поддержит любой юридический вариант выхода из этого тупика", – заявил президент Румынии.

По данным Politico, в ЕС придумали, как предоставить Украине 30 млрд евро в условиях вето Венгрии и Словакии.

На саммите в Брюсселе на следующей неделе лидеры ЕС надеются убедить руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо соблюсти первоначальное обещание утвердить кредит на 90 млрд для Украины.