На севере Турции произошло землетрясение

На севере Турции в провинции Токат ночью 13 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Подземные толчки произошли ночью в пятницу в 3:35 и ощущались в районах городов Никсар, Самсун, Сивас, а также Амасьи и Орду на побережье Черного моря.

Землетрясение было хорошо ощутимым для людей и заставило многих выбегать на улицы. О разрушениях и пострадавших до сих пор не сообщали.

По данным турецкой службы по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло на глубине 6,37 км. В Министерстве транспорта заявили, что, предварительно, транспортная и коммуникационная инфраструктура региона не получили повреждений.

Как известно, в разных регионах Турции время от времени происходят сильные землетрясения с масштабными разрушениями. Последнее из таких произошло 6 февраля 2023 года на юго-востоке страны, тогда погибли более 50 тысяч человек.

Трагедия активизировала дискуссию о градостроительных нормах и ответственности застройщиков, под арестом оказались сотни человек.

Сейсмологи считают, что району вокруг Босфора в относительно близком будущем также грозит большое землетрясение.

