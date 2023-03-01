Стамбул попередили про ймовірний потужний землетрус

Кількість жертв руйнівного землетрусу, що стався в лютому в Туреччині, зросла до понад 45 тисяч осіб, у той час як геологи попередили про ще один потужний землетрус, який може статися на промисловому північному заході Туреччини.

Про це йдеться у публікації Euractiv, пише "Європейська правда".

Землетруси на південному сході Туреччини спонукали владу знову замислитися над тим, як сейсмонебезпечна країна може впоратися з подібними підземними поштовхами в густонаселеному північно-західному промисловому центрі Туреччини.

Стамбул, найбільше місто Туреччини з 16-мільйонним населенням і комерційний двигун держави, розташований поблизу розломів, які перетинають країну.

Два землетруси, що сталися з різницею в три місяці в 1999 році, забрали життя майже 20 тисяч людей на північному заході країни. Геологи кажуть, що у цьому регіоні може статися ще один землетрус.

За оцінками Світового банку, зробленими в понеділок, землетрус 6 лютого завдав прямих фізичних збитків на суму близько 34 мільярдів доларів, але загальні витрати на реконструкцію і відновлення можуть бути вдвічі більшими.

Якщо у Стамбулі відбудуться підземні поштовхи, аналогічні до лютневого землетрусу, це може спричинити хаос, а отже, вимагатиме більшої підготовки.

"Це промисловий центр (Туреччини). Руйнування такого масштабу тут можуть мати набагато серйозніші наслідки, які можуть призвести до руйнування країни", - сказав Бугра Гьокче, заступник генерального секретаря опозиційного Стамбульського муніципалітету.

"Держава повинна розглядати це як проблему національної безпеки, визначати пріоритети і виділяти ресурси", - сказав Гьокче, відповідальний за управління ризиками землетрусів у муніципалітеті.

Землетруси цього місяця і питання готовності до великого землетрусу в північно-західному регіоні Мармурового моря навколо Стамбула стануть ключовими питаннями на президентських і парламентських виборах, які в Туреччині заплановані на червень.

Туреччина розташована на кількох активних лініях розломів, що робить її вразливою до сильних землетрусів. Відгалуження Північно-Анатолійського розлому проходить через Мармурове море на південь від Стамбула.

Експерти кажуть, що необхідно знову зосередити увагу на готовності Стамбула до сильного землетрусу, що періодично стає предметом публічних дебатів після катастрофи 1999 року.

Починаючи з 1999 року, Стамбул зазнав швидкої хвилі урбанізації, більша частина якої припала на період правління Ердогана. У 2018 році уряд запровадив так звану амністію зонування по всій Туреччині, щоб легалізувати незареєстровані будівельні роботи, що, як попереджають інженери та архітектори, можуть загрожувати життю людей.

Уряд заперечує критику, що він систематично нехтує стандартами безпеки, але минулого тижня міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг визнав, що Туреччина не повинна більше застосовувати амністію і має переглянути покарання за будівництво, що не відповідає стандартам.

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