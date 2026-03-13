Міністр оборони Польщі про вето Навроцького: наведення гармат не на ворогів, а на союзників

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення президента Кароля Навроцького ветувати закон про участь у програмі ЄС з переозброєння SAFE, назвавши це "наведенням гармат на союзників".

Про це він сказав у коментарі RMF24.

Міністр наголосив, що рішення Навроцького було безпрецедентним, адже президент Польщі ніколи раніше не накладав вето на закон, який стосується національної безпеки.

"Це порушення неписаної угоди, яка фактично діяла протягом кількох років, про те, що безпека виключається з політичних суперечок. Президент в односторонньому порядку розірвав цю угоду", – сказав Косіняк-Камиш.

Глава Міноборони також додав, що президент має нести політичну відповідальність за те, що дозволив "гратися партійною риторикою" в питанні переозброєння.

Щодо запропонованої Навроцьким альтернативи "SAFE 0%", то Косіняк-Камиш висловив невпевненість в тому, що вона здатна покрити всі потреби Польщі.

Нагадаємо, 12 березня президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска. У опозиції закликали президента ветувати закон, щоб не посилювати залежність країни від Брюсселя.

