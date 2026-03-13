Министр обороны Польши о вето Навроцкого: наведение пушек не на врагов, а на союзников

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение президента Кароля Навроцкого ветировать закон об участии в программе ЕС по перевооружению SAFE, назвав это "наведением пушек на союзников".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии RMF24.

Министр подчеркнул, что решение Навроцкого было беспрецедентным, ведь президент Польши никогда раньше не накладывал вето на закон, касающийся национальной безопасности.

"Это нарушение неписаного соглашения, которое фактически действовало в течение нескольких лет, о том, что безопасность исключается из политических споров. Президент в одностороннем порядке разорвал это соглашение", – сказал Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны также добавил, что президент должен нести политическую ответственность за то, что позволил "играть партийной риторикой" в вопросе перевооружения.

По поводу предложенной Навроцким альтернативы "SAFE 0%" Косиняк-Камыш выразил неуверенность в том, что она способна покрыть все потребности Польши.

Напомним, 12 марта президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска. В оппозиции призвали президента ветировать закон, чтобы не усиливать зависимость страны от Брюсселя.

