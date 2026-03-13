ЗМІ: розблокування 90 млрд від ЄС – одна з ключових тем візиту Зеленського до Парижа

Питання розблокування кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України є однією з ключових тем візиту президента України до Парижа, який розпочався вранці 13 березня.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Суспільне, пише "Європейська правда".

Джерело у Єлисейському палаці повідомило Суспільному, що розблокування кредиту ЄС у 90 млрд євро стане однією з ключових тем візиту Володимира Зеленського до Франції.

Президент України прибув до Парижа у п'ятницю вранці. Очікується, що Емманюель Макрон та Володимир Зеленський проведуть переговори про підтримку України. Серед інших тем зустрічі – боротьба з російським "тіньовим флотом" танкерів та зобов’язання, взяті учасниками "коаліції рішучих".

Остаточне погодження кредиту на 90 млрд євро для України, як відомо, зайшло у глухий кут через вето Угорщини й Словаччини.

Вирішення цього питання до угорських виборів, які можуть покласти край багаторічному прем’єрству Віктора Орбана, вважають вкрай малоймовірним – а прем’єр Словаччини і в цьому разі погрожує продовжити блокування.

Проте єврокомісар Валдіс Домбровскіс цього тижня запевнив, що ЄС врешті надасть Україні 90 млрд євро "так або інакше".

За даними Politico, у ЄС придумали, як надати Україні принаймні 30 млрд євро в умовах вето Угорщини й Словаччини.