Вопрос разблокирования кредита ЕС объемом 90 млрд евро для Украины является одной из ключевых тем визита президента Украины в Париж, который начался утром 13 марта.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Суспільне", пишет "Европейская правда".

Источник в Елисейском дворце сообщил "Суспільному", что разблокирование кредита ЕС в 90 млрд евро станет одной из ключевых тем визита Владимира Зеленского во Францию.

Президент Украины прибыл в Париж в пятницу утром. Ожидается, что Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский проведут переговоры о поддержке Украины. Среди других тем встречи – борьба с российским "теневым флотом" танкеров и обязательства, взятые участниками "коалиции решительных".

Окончательное согласование кредита на 90 млрд евро для Украины, как известно, зашло в тупик из-за вето Венгрии и Словакии.

Решение этого вопроса до венгерских выборов, которые могут положить конец многолетнему премьерству Виктора Орбана, считается крайне маловероятным – а премьер Словакии и в этом случае угрожает продолжить блокирование.

Однако еврокомиссар Валдис Домбровскис на этой неделе заверил, что ЕС в конце концов предоставит Украине 90 млрд евро "так или иначе".

По данным Politico, в ЕС придумали, как предоставить Украине по крайней мере 30 млрд евро в условиях вето Венгрии и Словакии.