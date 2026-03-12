Макрон прийме Зеленського в Парижі 13 березня

Президент Франції Емманюель Макрон та його український колега Володимир Зеленський проведуть зустріч цієї п’ятниці у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV з посиланням на джерело в офісі президента Франції.

Зустріч президентів відбудеться в Єлисейському палаці.

Серед тем обговорення – підтримка України та боротьба з російським "тіньовим флотом" танкерів.

"Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її "тіньовим флотом", – заявили в Єлисейському палаці.

Крім того, Зеленський та Макрон обговорять "умови справедливого і тривалого миру та підіб’ють підсумки щодо зобов’язань, взятих у рамках "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки".

Нагадаємо, засідання "коаліції рішучих" відбулося 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Тоді учасники коаліції підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Як повідомлялося, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Детальніше про результати зустрічей "коаліції рішучих" читайте в статті "Європейської правди": Союзники обіцяють допомогу: які держави й за яких умов готові направити війська в Україну.