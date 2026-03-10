Єврокомісар запевнив, що ЄС надасть Україні 90 млрд "так або інакше"

Україна обов’язково отримає кредит від Європейського Союзу у 90 млрд євро, незважаючи на блокування Угорщини.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі 10 березня.

Європейський Союз виконає свою обіцянку надати Україні 90 млрд євро у 2026-27 роках, переконаний єврокомісар.

"Ми надамо цей кредит так чи інакше", – висловив упевненість Домбровскіс.

Він нагадав, що наміром ЄС було "розпочати надання цього фінансування у квітні".

"З цієї точки зору питання стає терміновим, оскільки зараз ми вже в першій половині березня, власне, для завершення цієї роботи. Тож ми продовжуємо інтенсивну взаємодію", – зауважив єврокомісар.

Він підкреслив, що "ми не вперше стикаємося з подібними труднощами з Угорщиною, яка блокувала як попередні пакети фінансової підтримки, так і попередні пакети санкцій".

"Зрештою, нам завжди вдавалося розблокувати цю ситуацію, і я сподіваюся, що так буде і цього разу", – сказав Валдіс Домбровскіс.

Він не уточнив, як саме Єврокомісія планує знімати вето Угорщини з цього рішення.

Єврокомісар розповів, що Рада ЄС вже затвердила зміни до регламенту щодо кредиту на підтримку України та до Фонду для України (Ukraine Facility).

"Зараз ми працюємо з українською владою над підготовкою всіх інших необхідних документів, таких як стратегія фінансування, меморандум про взаєморозуміння тощо. Отже, єдиним невирішеним законодавчим актом залишаються зміни до регламенту про Багаторічну фінансову програму (MFF), і це необхідно для того, щоб Комісія могла вийти на ринки та фактично запозичити, а потім надати це фінансування Україні", – пояснив Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляла "Європейська правда", минулого місяця Угорщина заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту, вимагаючи відновити поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".

10 березня парламент Угорщини схвалив резолюцію про відмову від підтримки вступу України до ЄС, а також проти подальшого фінансування її військових потреб країнами Євросоюзу.