Що впливає на курс Фіцо щодо України та за яких умов він піде шляхом Орбана

Навіть у разі поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині у квітні блокування надання Україні 90-мільярдного кредиту може залишитися. Принаймні таке припущення зробив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, тим самим погрожуючи замінити Угорщину у ветуванні допомоги Києву.

Таку заяву Роберт Фіцо висловив наприкінці минулого тижня, проте його дії останніми днями демонструють швидше протилежне – голова словацького уряду не готовий псувати відносини із Брюсселем, а тому там, де Віктор Орбан діє шантажем, Фіцо намагається домовлятися.

Про те, чого очікувати Україні і ЄС від словацького прем’єра, читайте в колонці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо на двох стільцях: чому словацький прем’єр не готовий діяти, як Орбан. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає, що, попри риторику, словацький лідер поїхав на переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і нібито добився згоди на відновлення транзиту "Дружбою". Крім того, Словаччина не бере участі у неузгодженому з офіційним Києвом візиті урядової делегації для ревізії стану "Дружби".

Отже, чи готовий Фіцо діяти, як Орбан, і піти на конфлікт з усім ЄС, намагаючись шантажувати зупинкою допомоги Україні?

"Тут варто нагадати, що попри абсолютну відсутність симпатій до України, а головне – ставку на антизахідну та проросійську частину електорату, Роберт Фіцо завжди намагався діяти так, щоб не позбавляти себе можливостей для відступу", – пише Юрій Панченко.

За його словами, зараз, коли в конфлікті з Україною та її президентом Володимиром Зеленським діяти має особисто голова уряду, Фіцо намагається максимально "розмазати" відповідальність.

Зокрема, цього тижня вперше з 2011 року засідання уряду відвідав президент Словаччини. Тим самим Петер Пеллегріні де-факто підтримав антиукраїнські заяви прем’єра, озвучені на урядовому засіданні.

Така обережність, має свої причини, наголошує Юрій Панченко.

По-перше, на відміну від Віктора Орбана, Роберт Фіцо не може похвалитися добрими відносинами із президентом США Дональдом Трампом.

По-друге, на відміну від угорського прем’єра, очільник уряду Словаччини не готовий самостійно піти проти всієї Європи. Минулого року, поїхавши 9 травня на військовий парад до Москви (єдиний із лідерів ЄС!), Фіцо суттєво зіпсував відносини з лідерами провідних країн Євросоюзу. І згодом доклав чимало сил, щоб їх відновити.

Зрештою, економічна ситуація у Словаччині виглядає так, що вже незабаром уряду доведеться звертатися по допомогу до Єврокомісії.

Отже, з одного боку за допомогою жорсткої риторики Роберт Фіцо намагається консолідувати свій ядерний електорат і підтримати вимоги Орбана, але з іншого боку – не псувати остаточно відносин і з Києвом, і з Брюсселем.

"За таких обставин поведінка Роберта Фіцо виглядає як намагання всидіти на двох стільцях", – вважає автор колонки.

Такі розклади залишають для Києва можливість порозумітися з Братиславою, зазначає редактор "Європейської правди".

Докладніше – в колонці Юрія Панченка Фіцо на двох стільцях: чому словацький прем’єр не готовий діяти, як Орбан.