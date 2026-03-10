Фон дер Ляєн та Фіцо провели зустріч щодо енергетичних питань

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася у Парижі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це вона повідомила у вівторок, 10 березня, у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн та Фіцо обговорили необхідність доступних цін на енергоносії для європейців при збереженні надійних поставок для Словаччини та ЄС.

"На кону стоїть наша енергетична незалежність. Це також буде центральною темою на нашому майбутньому саміті ЄС", – зазначила вона.

Окрім цього, вони обговорили впровадження програми NextGenerationEU та необхідні кроки, зокрема в галузі юстиції, "щоб Словаччина могла повною мірою скористатися цими інвестиціями".

Як повідомляла "Європейська правда", 6 березня у Єврокомісії підтвердили, що Фіцо попросив про зустріч з президенткою Урсулою фон дер Ляєн, і вона готується найближчим часом.

Зокрема, Фіцо заявляв, що хоче скоординувати з Єврокомісією позицію щодо нафтопроводу "Дружба" перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.