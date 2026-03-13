Что влияет на позицию Фицо в отношении Украины и при каких условиях он пойдет по стопам Орбана

Даже в случае поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии в апреле блокировка предоставления Украине 90-миллиардного кредита может остаться. По крайней мере, такое предположение высказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо, тем самым угрожая заменить Венгрию в вето на помощь Киеву.

Такое заявление Роберт Фицо высказал в конце прошлой недели, однако его действия в последние дни демонстрируют скорее обратное – глава словацкого правительства не готов портить отношения с Брюсселем, а потому там, где Виктор Орбан действует шантажом, Фицо пытается договариваться.

О том, чего ожидать Украине и ЕС от словацкого премьера, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо на двух стульях: почему словацкий премьер не готов действовать, как Орбан. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что, несмотря на риторику, словацкий лидер отправился на переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и якобы добился согласия на возобновление транзита по "Дружбе". Кроме того, Словакия не участвует в несогласованном с официальным Киевом визите правительственной делегации для ревизии состояния "Дружбы".

Но готов ли Фицо поступить, как Орбан, и вступить в конфликт со всем ЕС, пытаясь шантажировать его прекращением помощи Украине?

"Здесь стоит напомнить, что, несмотря на абсолютное отсутствие симпатий к Украине, а главное – ставку на антизападную и пророссийскую часть электората, Роберт Фицо всегда старался действовать так, чтобы не лишать себя возможностей для отступления", – пишет Юрий Панченко.

По его словам, сейчас, когда в конфликте с Украиной и ее президентом Владимиром Зеленским должен действовать лично глава правительства, Фицо пытается максимально "размыть" ответственность.

В частности, на этой неделе впервые с 2011 года заседание правительства посетил президент Словакии. Тем самым Петер Пеллегрини де-факто поддержал антиукраинские заявления премьера, озвученные на правительственном заседании.

Такая осторожность имеет свои причины, отмечает Юрий Панченко.

Во-первых, в отличие от Виктора Орбана, Роберт Фицо не может похвастаться хорошими отношениями с президентом США Дональдом Трампом.

Во-вторых, в отличие от венгерского премьера, глава правительства Словакии не готов в одиночку пойти против всей Европы. В прошлом году, отправившись 9 мая на военный парад в Москву (единственный из лидеров ЕС!), Фицо существенно испортил отношения с лидерами ведущих стран Евросоюза. И впоследствии приложил немало усилий, чтобы их восстановить.

В конце концов, экономическая ситуация в Словакии складывается так, что уже в скором времени правительству придется обращаться за помощью к Еврокомиссии.

Итак, с одной стороны, с помощью жесткой риторики Роберт Фицо пытается консолидировать свой ядровой электорат и поддержать требования Орбана, но с другой стороны – не испортить окончательно отношения и с Киевом, и с Брюсселем.

"В таких обстоятельствах поведение Роберта Фицо выглядит как попытка сидеть на двух стульях", – считает автор колонки.

Такая расстановка сил оставляет Киеву возможность договориться с Братиславой, отмечает редактор "Европейской правды".

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Фицо на двух стульях: почему словацкий премьер не готов действовать, как Орбан.