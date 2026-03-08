Фіцо пригрозив заблокувати 90 млрд євро для України, якщо Орбан програє вибори

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав зрозуміти, що готовий за прикладом Угорщини заблокувати кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро у випадку, якщо партія Віктора Орбана "Фідес" програє вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у відео, викладеному в неділю на його Facebook-сторінці.

Фіцо розповів, що на майбутній зустрічі з головою Єврокомісії планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу "Дружба". Він сказав, що запропонує послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде "затягнути якийсь гвинт".

"Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно", – заявив Фіцо.

Він нагадав, що наразі позика Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованою.

"Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший", – сказав Фіцо, натякнувши, що це може зробити Словаччина. Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Він додав, що блокування цього "величезного військового подарунка Україні є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти".

"У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом", – додав Фіцо.

6 березня у Єврокомісії підтвердили, що Фіцо попросив про зустріч з президенткою Урсулою фон дер Ляєн, і вона готується найближчим часом.

Також Фіцо заявляв, що хоче скоординувати з Єврокомісією позицію щодо нафтопроводу "Дружба" перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.