Макрон назвав штучними перешкоди до відкриття переговорних кластерів для вступу України в ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку відкриттю перших переговорних кластерів на шляху України в ЄС.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

Макрон наголосив, що підтримка Францією України також втілюється на шляху до її європейського майбутнього.

За його словами, шлях до членства є складним, вимагає багато зусиль, але шлях, який Україна пройшла попри війну, є вражаючим.

"Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів, я не маю сумніву. Ми цього досягнемо, незважаючи на штучні перешкоди, що виникли", – заявив Макрон.

Зеленський у свою чергу висловив сподівання на лідерство Франції у досягненні вступу України в ЄС, а також знову повторив вимогу чіткої дати вступу.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 грудня у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Про ініціативу продовження технічних перемовин про вступ з Україною попри вето на відкриття перемовних кластерів, що отримала назву "фронтлоудинг" (frontloading), "ЄвроПравда" розповіла у статті "Завантаження в обхід Орбана".

"Фронтлоудинг" дозволить Україні виконувати всю технічну та законотворчу роботу, необхідну для вступу до ЄС, не чекаючи, доки Угорщина зніме свої застереження і дозволить офіційне відкриття перемовних кластерів.

Для більш глибокого розуміння цього процесу радимо ознайомитися з інтервʼю "ЄвроПравди" з Тарасом Качкою: Після Львова вето Орбана перестало блокувати рух України до вступу в ЄС.

Читайте також: "План Б" та мовчанка Орбана: як ЄС розблокував рух України до вступу та що буде далі.