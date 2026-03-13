Макрон назвал искусственными препятствия к открытию переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку открытию первых переговорных кластеров на пути Украины в ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, сообщает "Европейская правда".

Макрон подчеркнул, что поддержка Францией Украины также воплощается на пути к ее европейскому будущему.

По его словам, путь к членству сложен и требует много усилий, но путь, который Украина прошла, несмотря на войну, является впечатляющим.

"Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров, я не сомневаюсь. Мы этого достигнем, несмотря на искусственные препятствия", – заявил Макрон.

Зеленский в свою очередь выразил надежду на лидерство Франции в достижении вступления Украины в ЕС, а также вновь повторил требование четкой даты вступления.

Как сообщала "Европейская правда", 11 декабря во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Об инициативе продолжения технических переговоров о вступлении с Украиной, несмотря на вето на открытие переговорных кластеров, получившей название "фронтлоудинг" (frontloading), "ЕвроПравда" рассказала в статье "Загрузка в обход Орбана".

"Фронтлоудинг" позволит Украине выполнять всю техническую и законотворческую работу, необходимую для вступления в ЕС, не дожидаясь, пока Венгрия снимет свои оговорки и позволит официальное открытие переговорных кластеров.

