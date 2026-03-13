Фінляндії не потрібна ядерна зброя в мирний час – президент

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час.

Про це він сказав у п’ятницю, 13 березня, під час обговорення з лідерами парламентських фракцій можливих змін у законодавстві щодо ядерної зброї, цитує Yle, передає "Європейська правда".

За словами Стубба, Фінляндія залишається відданою ядерному роззброєнню та співпрацює з іншими країнами Північної Європи.

Він наголосив також, що Фінляндія збереже повні повноваження щодо прийняття рішень стосовно ядерної зброї. Втім, він наголосив, що країні не потрібна ядерна зброя в мирний час.

"Фінляндії не потрібна ядерна зброя в мирний час. Ніхто не пропонував, щоб Фінляндія ввозила ядерну зброю на свою територію", – сказав фінський президент.

Ініціатива Міноборони Фінляндії пропонує, щоб ввезення, транспортування, доставлення та розміщення ядерної зброї у Фінляндії було можливим, якщо це пов'язано з військовим захистом країни, колективною обороною НАТО або оборонним співробітництвом.

У Кремлі розкритикували ідею Фінляндії дозволити розміщення ядерної зброї.