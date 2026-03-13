Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

Об этом он сказал в пятницу, 13 марта, обсуждая с лидерами парламентских фракций возможные изменения законодательства по ядерному оружию, цитирует Yle, передает "Европейская правда".

По словам Стубба, Финляндия остается преданной ядерному разоружению и сотрудничает с другими странами Северной Европы.

Он отметил также, что Финляндия сохранит полные полномочия по принятию решений относительно ядерного оружия. Впрочем, он отметил, что стране не нужно ядерное оружие в мирное время.

"Финляндии не нужно ядерное оружие в мирное время. Никто не предлагал, чтобы Финляндия ввозила ядерное оружие на свою территорию", – сказал финский президент.

Инициатива Минобороны Финляндии предлагает, чтобы ввоз, транспортировка, доставка и размещение ядерного оружия в Финляндии было возможным, если это связано с военной защитой страны, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством.

В Кремле раскритиковали идею Финляндии разрешить размещение ядерного оружия.