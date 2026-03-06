У Кремлі розкритикували ідею Фінляндії дозволити розміщення ядерної зброї

Прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков розкритикував ініціативу Фінляндії щодо зміни до чинного законодавства, щоб дозволити розміщення ядерної зброї на території країни за військової потреби.

Про це він сказав у п’ятницю, 6 березня, цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що така ініціатива Фінляндії начебто призводить "до ескалації на всьому Європейському континенті".

"Це заяви, які ведуть до ескалації напруженості на Європейському континенті. Це заяви, які додають вразливості Фінляндії. Причому вразливості, яка спровокована такими діями влади Фінляндії", – сказав він.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством, у Фінляндії заборонені ввезення, транспортування та розміщення ядерної зброї на території країни.

Нова ініціатива пропонує, щоб ввезення, транспортування, доставлення та розміщення ядерної зброї у Фінляндії було можливим, якщо це пов'язано з військовим захистом країни, колективною обороною НАТО або оборонним співробітництвом.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції, єдиної ядерної держави на континенті, оголосив, що Франція збільшить кількість французьких ядерних боєголовок. Він також говорив про готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.