Британія та Ірландія підписали оновлений оборонний пакт

У п’ятницю, 13 березня, Велика Британія та Ірландія підписали оновлений спільний оборонний пакт.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зустрілися в ірландському Корку на другому щорічному саміті Великої Британії та Ірландії, де також обговорювалися питання, зокрема, співпраці у сфері бізнесу та енергетики.

Стармер зазначив, що обговорення охоплювали такі теми, як кібербезпека та безпека на морі, зокрема загрози для підводних кабелів. У підсумку вони підписали оновлений спільний оборонний пакт.

"Цей пакт особливо зосереджений на захисті критичної підводної інфраструктури", – сказав Мартін журналістам у Корку.

За його словами, до нього входить домовленість про те, що обидві країни "більше координуватимуть свої дії щодо захисту підводних кабелів, газових сполучень та інших підводних комунікацій, що має вирішальне значення для економічної безпеки та зайнятості".

"Нам усім потрібно витрачати більше, але це має бути скоординовано; ми маємо співпрацювати. Інакше ми не отримаємо стратегічно того, що нам потрібно в галузі оборони та безпеки", – зазначив Стармер.

Так званий жорсткий Brexit за колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона завдав удару по відносинах між Ірландією та Великою Британією передусім через питання Північної Ірландії – частини Сполученого Королівства, розташованій на острові Ірландія – та загрозу вільному руху людей і товарів через "ірландський" кордон.

Компромісну угоду із ЄС, яка врегульовувала це питання, вдалось досягти лише у 2023 році за прем’єрства Ріші Сунака.

У вересні 2024 року Стармер здійснив перший за п'ять років візит британського лідера до Ірландії, пообіцявши "перезавантажити" відносини між сусідніми країнами, яким завдав удару Brexit.