Британия и Ирландия подписали обновленный оборонный пакт

В пятницу, 13 марта, Великобритания и Ирландия подписали обновленный совместный оборонный пакт.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Ирландии Михал Мартин встретились в ирландском Корке на втором ежегодном саммите Великобритании и Ирландии, где также обсуждались вопросы, в частности, сотрудничества в сфере бизнеса и энергетики.

Стармер отметил, что обсуждения охватывали такие темы, как кибербезопасность и безопасность на море, в частности угрозы для подводных кабелей. В итоге они подписали обновленный совместный оборонный пакт.

"Этот пакт особенно сосредоточен на защите критической подводной инфраструктуры", – сказал Мартин журналистам в Корке.

По его словам, в него входит договоренность о том, что обе страны "будут больше координировать свои действия по защите подводных кабелей, газовых сообщений и других подводных коммуникаций, что имеет решающее значение для экономической безопасности и занятости".

"Нам всем нужно тратить больше, но это должно быть скоординировано; мы должны сотрудничать. Иначе мы не получим стратегически того, что нам нужно в области обороны и безопасности", – отметил Стармер.

Так называемый жесткий Brexit при бывшем британском премьере Борисе Джонсоне нанес удар по отношениям между Ирландией и Великобританией прежде всего из-за вопроса Северной Ирландии – части Соединенного Королевства, расположенной на острове Ирландия – и угрозы свободному движению людей и товаров через "ирландскую" границу.

Компромиссное соглашение с ЕС, которое регулировало этот вопрос, удалось достичь только в 2023 году при премьерстве Риши Сунака.

В сентябре 2024 года Стармер совершил первый за пять лет визит британского лидера в Ирландию, пообещав "перезагрузить" отношения между соседними странами, которым нанес удар Brexit.