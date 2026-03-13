У Німеччині пропонують винагороджувати за вбивство єнотів

Політик з півдня Німеччини закликає до радикальних заходів, щоб зупинити поширення єнотів, які загрожують місцевим видам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

284 220 єнотів було вбито в мисливському сезоні 2024/25, згідно з даними Німецького мисливського товариства (DJV). Це означає, що за останні десять років кількість вбитих єнотів зросла більш ніж удвічі. Порівняно з 20 роками тому кількість вбитих єнотів у Німеччині зросла вдесятеро – на 1100 відсотків.

Попри відстріл тварин, їхня чисельність навіть зростає. Зараз єноти зустрічаються у всіх німецьких землях.

Тому мисливці тепер вимагають від політиків "чіткого зобов'язання щодо відлову" інвазивного єнота. Тому що, як часто забувають, єнот насправді походить з Північної Америки. За даними DJV, зараз його можна зустріти у більш ніж двох третинах мисливських угідь Німеччини. У деяких федеральних землях, за їхніми даними, уражено до 90 відсотків мисливських угідь. Мисливці стверджують, що полювання на єнотів сприяє збереженню біорізноманіття.

Звинувачення на адресу єнотів добре відомі: тварини їдять все підряд, наразі в першу чергу жаб. На думку мисливського товариства, вони також сприяють локальному вимиранню земноводних. "Єнот їсть все, від жаби у ставку до пташеняти на дереві", – цитує видання Гельмута Даммана-Тамке, президента Німецького мисливського товариства.

З політичної точки зору, ці тварини здаються такими ж суперечливими, як і вовк. Сара Швейцер, речниця ХДС з питань мисливської політики в землі Баден-Вюртемберг, закликає до виплати винагороди за вбитих єнотів, а також до численних інших заходів: "Зараз потрібна робоча група з ефективними заходами для боротьби з інвазивними видами – цілорічне скасування закритого сезону полювання, як у Баден-Вюртемберзі, загальнонаціональне схвалення технології нічного бачення та запровадження премії за збереження виду за кожного вбитого єнота".

Попередні спроби зупинити поширення тварин закінчилися минулорічним судовим процесом у Гессені між захисниками прав тварин, мисливцями та владою.

Близько десятка років тому дебати щодо відстрілу єнотів велися і в Чехії.

