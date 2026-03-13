В Германии предлагают вознаграждать за убийство енотов

Политик с юга Германии призывает к радикальным мерам, чтобы остановить распространение енотов, которые угрожают местным видам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

284 220 енотов было убито в охотничьем сезоне 2024/25, согласно данным Немецкого охотничьего общества (DJV). Это означает, что за последние десять лет количество убитых енотов выросло более чем вдвое. По сравнению с 20 годами назад количество убитых енотов в Германии выросло в десять раз – на 1100 процентов.

Несмотря на отстрел животных, их численность даже растет. Сейчас еноты встречаются во всех немецких землях.

Поэтому охотники теперь требуют от политиков "четкого обязательства по отлову" инвазивного енота. Потому что, как часто забывают, енот на самом деле происходит из Северной Америки. По данным DJV, сейчас его можно встретить в более чем двух третях охотничьих угодий Германии. В некоторых федеральных землях, по их данным, поражено до 90 процентов охотничьих угодий. Охотники утверждают, что охота на енотов способствует сохранению биоразнообразия.

Обвинения в адрес енотов хорошо известны: животные едят все подряд, сейчас в первую очередь лягушек. По мнению охотничьего общества, они также способствуют локальному вымиранию земноводных. "Енот ест все, от лягушки в пруду до птенца на дереве", – цитирует издание Хельмута Даммана-Тамке, президента Немецкого охотничьего общества.

С политической точки зрения, эти животные кажутся такими же противоречивыми, как и волк. Сара Швейцер, пресс-секретарь ХДС по вопросам охотничьей политики в земле Баден-Вюртемберг, призывает к выплате вознаграждения за убитых енотов, а также к многочисленным другим мерам: "Сейчас нужна рабочая группа с эффективными мерами для борьбы с инвазивными видами – круглогодичная отмена закрытого сезона охоты, как в Баден-Вюртемберге, общенациональное одобрение технологии ночного видения и введение премии за сохранение вида за каждого убитого енота".

Предыдущие попытки остановить распространение животных закончились прошлогодним судебным процессом в Гессене между защитниками прав животных, охотниками и властью.

Около десятка лет назад дебаты по отстрелу енотов велись и в Чехии.

Напомним, в прошлом году 8 мая Европейский парламент поддержал снижение охранного статуса волков с "строго защищенного" до "защищенного", что упрощает отстрел там, где популяция волков стала проблемой.