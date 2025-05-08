Європарламент проголосував за полегшення відстрілу вовків

Європейський парламент проголосував за зниження статусу охорони вовків з "суворо захищеного" до "захищений", аби узгодити його з положеннями Бернської конвенції.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на офіційну заяву.

За відповідну зміну до Директиви про середовища існування проголосували 371 депутат, 162 були проти, ще 37 – утрималися.

Це рішення надасть державам-членам більше гнучкості в управлінні популяцією вовків, особливо в регіонах, де спостерігаються конфлікти з людьми та напади на худобу.

Водночас країни зможуть залишити суворіші заходи охорони на національному рівні.

За даними Європейської комісії, у Європі зараз налічується понад 20 тисяч вовків, і їх чисельність зростає. Нові правила набудуть чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Держави-члени матимуть 18 місяців на їх імплементацію.

Європейська комісія ще у 2023 році оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливило б полювання на цих тварин.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році. Також її підтримували мисливські та фермерські асоціації ЄС, посилаючись на необхідність захистити худобу.