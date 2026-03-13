ЗМІ: глави МЗС країн ЄС планують зустріч у Бучі наприкінці березня

Міністри закордонних справ країн ЄС з нагоди четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів планують провести там зустріч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє німецький канал ntv з посиланням на джерела в ЄС.

"З нагоди четвертих роковин звільнення Бучі міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в передмісті Києва 31 березня", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють джерела, у Бучі відбудеться спеціальне засідання.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Києва 24 лютого – у четверту річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У 2023 році під егідою Ради Європи було створено міжнародний Реєстр збитків для України. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України.

У грудні підписали конвенцію, що започатковує Компенсаційну комісію з призначення репарацій українцям за втрати і збитки, завдані російською агресією.