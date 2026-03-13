СМИ: главы МИД стран ЕС планируют встречу в Буче в конце марта

Министры иностранных дел стран ЕС по случаю четвертой годовщины освобождения Бучи от российских оккупантов планируют провести там встречу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает немецкий канал ntv со ссылкой на источники в ЕС.

"По случаю четвертой годовщины освобождения Бучи министры иностранных дел ЕС встретятся в пригороде Киева 31 марта", – говорится в сообщении.

Как сообщают источники, в Буче состоится специальное заседание.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев 24 февраля – в четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину.

В 2023 году под эгидой Совета Европы был создан международный Реестр убытков для Украины. Он является первым компонентом международного компенсационного механизма для Украины.

В декабре подписали конвенцию, которая начинает Компенсационную комиссию по назначению репараций украинцам за потери и убытки, причиненные российской агрессией.