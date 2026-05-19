Опонент Стармера став кандидатом лейбористів на довиборах до парламенту

Мер Великого Манчестера Енді Бернем був затверджений кандидатом від Лейбористської партії на довиборах на вакантне місце в Палаті громад.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Зазначимо, що 14 травня британський депутат від Лейбористської партії Джош Саймонс склав свої повноваження депутата парламенту, щоб дати меру Великого Манчестера можливість повернутися до парламенту та кинути виклик прем'єр-міністру Кіру Стармеру.

Вже 19 травня представник Лейбористської партії заявив, що Бернем був обраний кандидатом на довибори в окрузі Мейкерфілд.

Якщо Бернем виграє довибори в цьому окрузі наступного місяця – він повернеться до Палати громад як член парламенту, що є необхідною умовою для того, аби кинути виклик лідерству прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Головним суперником Бернема на цих виборах стане Роберт Кеньон, місцевий сантехнік і резервіст британської армії, який раніше працював у Національній службі охорони здоров’я.

Партія Reform UK цього ж дня підтвердила, що її кандидатом стане Кеньон, який у липні 2024 року посів друге місце в цьому окрузі після Лейбористської партії.

Варто зазначити, що довибори відбудуться після провальних для лейбористів місцевих виборів на початку цього місяця, що знову розпалило розмови серед членів парламенту від Лейбористської партії про заміну Стармера на посаді лідера. Раніше британські ЗМІ писали, що на довибори можна очікувати 18 червня.

Останнє опитування, проведене серед членів Лейбористської партії Великої Британії, показало, що головним претендентом на посаду нового лідера партії є мер Великого Манчестера Енді Бернем.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не збирається покидати свою посаду через внутрішньопартійний тиск після поразки на місцевих виборах.

Напруженість всередині Лейбористської партії зросла після того, як колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що змагатиметься за посаду лідера політсили та прем'єр-міністра в разі оголошення внутрішньопартійної боротьби.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британію повертають до ЄС? Що може змінитися після Стармера та чого чекати Україні