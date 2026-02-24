До Києва прибули президентка Єврокомісії і глава Євроради

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Києва 24 лютого – у четверту річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це президентка Єврокомісії написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що це вже її десята поїздка до України з початку повномасштабної війни.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Вона додала, що приїхала до української столиці, щоб "підтвердити, що Європа незмінно підтримує Україну фінансово, військово і протягом цієї суворої зими".

"Щоб підкреслити нашу незмінну прихильність справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не відступимо, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України", – наголосила глава ЄК.

Своєю чергою Кошта зазначив, що мета поїздки до Києва – "забезпечити справедливий і міцний мир в Україні".

Нагадаємо, 23 лютого до Києва прибув спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий.

Раніше повідомлялося, що з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом.