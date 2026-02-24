Укр Рус Eng

До Києва прибули президентка Єврокомісії і глава Євроради

Новини — Вівторок, 24 лютого 2026, 07:46 — Ірина Кутєлєва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Києва 24 лютого – у четверту річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це президентка Єврокомісії написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що це вже її десята поїздка до України з початку повномасштабної війни.

Вона додала, що приїхала до української столиці, щоб "підтвердити, що Європа незмінно підтримує Україну фінансово, військово і протягом цієї суворої зими".

"Щоб підкреслити нашу незмінну прихильність справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не відступимо, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України", – наголосила глава ЄК.

Своєю чергою Кошта зазначив, що мета поїздки до Києва – "забезпечити справедливий і міцний мир в Україні".

Нагадаємо, 23 лютого до Києва прибув спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий.

Раніше повідомлялося, що з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом. 

