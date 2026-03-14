Польща підіймала авіацію у зв'язку з масованою атакою Росії на Україну

Польські військові повідомили про застосування авіації у зв'язку з масованою комбінованою російською атакою проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі в Х.

"Увага. У зв’язку з активністю авіації дальнього радіусу дії Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польської та союзної авіації", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач ЗС задіяв необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Були підняті чергові пари винищувачів та літак раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан найвищої готовності.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, зокрема в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою", – йдеться у повідомленні.

Через приблизно три години після початку операцій командування повідомило про їх завершення.

У ніч на суботу, 7 березня, системи протиповітряної оборони Польщі також були приведені у стан найвищої готовності через масований ракетний удар РФ по Україні.

Як відомо, у ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару із застосуванням 498 повітряних цілей – БпЛА та ракет, з яких 460 Повітряні сили визнали збитими або подавленими.

Зокрема, російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київську область, внаслідок якої загинули четверо людей, ще щонайменше 15 отримали поранення.