Польша поднимала авиацию в связи с массированной атакой России на Украину

Польские военные сообщили о применении авиации в связи с массированной комбинированной российской атакой против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в Х.

"Внимание. В связи с активностью авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польской и союзной авиации", – говорится в сообщении.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий ВС задействовал необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Были подняты очередные пары истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние высокой готовности.

"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", – говорится в сообщении.

Примерно через три часа после начала операций командование сообщило об их завершении.

В ночь на субботу, 7 марта, системы противовоздушной обороны Польши также были приведены в состояние высокой готовности из-за массированного ракетного удара РФ по Украине.

Как известно, в ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар с применением 498 воздушных целей – БпЛА и ракет, из которых 460 Воздушные силы признали сбитыми или подавленными.

В частности, российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Киевскую область, в результате которой погибли четыре человека, еще по меньшей мере 15 получили ранения.