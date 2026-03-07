Польща приводила у найвищу готовність системи ППО через ракетний удар РФ по Україні

У ніч на суботу, 7 березня, системи протиповітряної оборони Польщі були приведені у стан найвищої готовності через масований ракетний удар РФ по Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує "Європейська правда".

Згідно із заявою польських військових, через масовану атаку на Україну також розпочались операції військової авіації.

"Відповідно до чинних процедур Оперативне командування ЗС привело в дію необхідні сили і засоби, що знаходяться в його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану найвищої готовності", – йдеться у повідомленні.

Згодом в командуванні відзвітували про завершення операцій у польському повітряному просторі.

У ніч на 7 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.

Спочатку ворожі безпілотники атакували Суми, де зафіксовано влучання у житлову та нежитлову будівлі, а також Чугуїв у Харківській області, де дрон поцілив у приватний будинок і поранив двох людей.

Згодом окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Харкові, зруйнувавши під'їзд, внаслідок чого є загиблі та травмовані. Пізніше росіяни вдарили ракетами по Новодністровську Чернівецької області та обстріляли Запоріжжя.

Повідомляли, що внаслідок атаки та пошкоджень залізничної інфраструктури низка пасажирських поїздів у трьох областях вимушено змінюють маршрути та затримуються.