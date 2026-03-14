Зеленський про нічний обстріл: в Європі треба розвивати виробництво ракет ППО

Президент Володимир Зеленський після нічної масованої атаки РФ по Україні закликав європейські країни розвивати виробництво ракет протиповітряної оборони, особливо, здатних збивати балістичні цілі.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що Росія намагатиметься використати війну на Близькому Сході для того, щоб спричинити ще більші руйнування тут, в Європі, в Україні.

"Ось чому ми повинні повністю усвідомлювати реальний рівень загрози і підготуватися відповідним чином, а саме: в Європі потрібно розвивати виробництво ракет протиповітряної оборони – особливо тих, які здатні протистояти балістичним загрозам – а також всіх інших систем, необхідних для справжнього захисту життів, незалежно від того, що може відбуватися в будь-якій іншій частині світу", – написав Зеленський.

Він переконаний, що Європа здатна забезпечити такий рівень надійного захисту.

Раніше цього тижня Володимир Зеленський нагадав про прагнення України отримати від США ліцензію на виробництво перехоплювачів балістичних ракет.

Як відомо, у ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару із застосуванням 498 повітряних цілей – БпЛА та ракет, з яких 460 Повітряні сили визнали збитими або подавленими.

Зокрема, російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київську область, внаслідок якої загинули четверо людей, ще щонайменше 15 отримали поранення.