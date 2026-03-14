Зеленский о ночном обстреле: в Европе надо развивать производство ракет ПВО
Президент Владимир Зеленский после ночной массированной атаки РФ по Украине призвал европейские страны развивать производство ракет противовоздушной обороны, особенно, способных сбивать баллистические цели.
Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".
Зеленский отметил, что Россия будет пытаться использовать войну на Ближнем Востоке для того, чтобы вызвать еще большие разрушения здесь, в Европе, в Украине.
"Вот почему мы должны полностью осознавать реальный уровень угрозы и подготовиться соответствующим образом, а именно: в Европе нужно развивать производство ракет противовоздушной обороны – особенно тех, которые способны противостоять баллистическим угрозам – а также всех других систем, необходимых для настоящей защиты жизней, независимо от того, что может происходить в любой другой части мира", – написал Зеленский.
Он убежден, что Европа способна обеспечить такой уровень надежной защиты.
Ранее на этой неделе Владимир Зеленский напомнил о стремлении Украины получить от США лицензию на производство перехватчиков баллистических ракет.
Как известно, в ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар с применением 498 воздушных целей – БпЛА и ракет, из которых 460 Воздушные силы признали сбитыми или подавленными.
В частности, российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Киевскую область, в результате которой погибли четыре человека, еще по меньшей мере 15 получили ранения.