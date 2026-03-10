Зеленський хотів би отримати від США ліцензію на виробництво перехоплювачів балістики

Президент Володимир Зеленський нагадав про прагнення України отримати від США ліцензію на виробництво перехоплювачів балістичних ракет.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів.

Він відповідав на питання про те, що потрібно для виробництва ракет, здатних перехоплювати російську балістику.

"Для цього потрібно тільки одне – ліцензія від Сполучених Штатів Америки", – сказав він.

Зеленський нагадав, що проговорював це питання з колишньою адміністрацією, з виробниками цих ракет, з партнерами, з керівництвом НАТО, говорив також з сьогоднішньою адміністрацією США.

"Поки що ліцензії ми не отримали. А в принципі з цією індустрією, яку ми побудували під час цієї війни, з цими технологіями, з нашими інженерами, що ми могли би виробляти дуже швидко велику кількість ракет, якими забезпечити не тільки Україну, а й всю Європу", – заявив президент.

Як повідомлялося, зусиллями міністра оборони Німеччини Україна має "найближчими тижнями" отримати понад 30 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс розповів, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.

Він також розповів, що у ЄС шукають варіанти, як уникнути дефіциту ракет ППО для України в умовах війни на Близькому Сході.