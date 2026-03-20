Кошта розповів, що лідери ЄС засудили "неприйнятні" дії Орбана з блокування 90 млрд для України

Під час засідання Європейської ради 19 березня в Брюсселі лідери ЄС засудили дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з блокування надання Україні позики ЄС в 90 млрд євро у 2026-27.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на фінальній прес-конференції вночі 20 березня.

Глава Євроради повідомив, що лідери ЄС під час саміту 19 березня брали слово, щоб засудити поведінку Орбана.

"Сьогодні ми, звісно, не обговорювали те, що вже обговорювали в грудні минулого року (надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро – "ЄП"), але лідери просили про виступ, щоб чітко засудити позицію Віктора Орбана та нагадати, що домовленість є домовленістю, і всі лідери мають дотримуватися свого слова", – заявив Кошта.

Він підкреслив, що "ніхто не може шантажувати Європейську Раду, ніхто не може шантажувати інституції Європейського Союзу".

Тому, зі слів президента Євроради, ЄС має виконати свою обіцянку й надати Україні обіцяні кредитні кошти.

"Те, що робить Угорщина, є абсолютно неприйнятним, і така поведінка не може бути допущена лідерами. І саме тому лідери сьогодні в Раді висловилися дуже чітко, однозначно засудивши поведінку Угорщини в цьому питанні", – підсумував Антоніу Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

За результатами обговорення українського питання Європейська рада у четвер, 19 березня, ухвалила висновки щодо України, під якими стоять підписи 25 лідерів держав ЄС, без Угорщини та Словаччини.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції по завершенню саміту лідерів ЄС вночі 20 березня повторила, що Україна отримає 90 млрд євро від ЄС "так чи інакше".