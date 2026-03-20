Кошта рассказал, что лидеры ЕС осудили "неприемлемые" действия Орбана по 90 млрд для Украины

Во время заседания Европейского совета 19 марта в Брюсселе лидеры ЕС осудили действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокированию предоставления Украине займа ЕС в 90 млрд евро в 2026-27 годах.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на финальной пресс-конференции после саммита лидеров ЕС ночью 20 марта.



Глава Евросовета сообщил, что лидеры ЕС во время саммита 19 марта брали слово, чтобы осудить поведение Орбана.



"Сегодня мы, конечно, не обсуждали то, что уже обсуждали в декабре прошлого года (предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро – „ЕП"), но лидеры просили о выступлении, чтобы четко осудить позицию Виктора Орбана и напомнить, что договоренность есть договоренность, и все лидеры должны держать свое слово", – заявил Кошта.

Он подчеркнул, что "никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать институты Европейского Союза".



Поэтому, по словам президента Евросовета, ЕС должен выполнить свое обещание и предоставить Украине обещанные кредитные средства.



"То, что делает Венгрия, абсолютно неприемлемо, и такое поведение не может быть допущено лидерами. И именно поэтому лидеры сегодня в Совете высказались очень четко, однозначно осудив поведение Венгрии в этом вопросе", – подытожил Антониу Кошта.



Как сообщала "Европейская правда", лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.



По результатам обсуждения украинского вопроса Европейский совет в четверг, 19 марта, принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров государств ЕС, без Венгрии и Словакии.



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по завершении саммита лидеров ЕС ночью 20 марта повторила, что Украина получит 90 млрд евро от ЕС "так или иначе".