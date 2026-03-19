Європейська рада ухвалила висновки про Україну, Орбан та Фіцо не підписали

За результатами обговорення українського питання Європейська рада у четвер, 19 березня, ухвалила висновки щодо України, під якими стоять підписи 25 лідерів держав ЄС, без Угорщини та Словаччини.

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини – Віктор Орбан та Роберт Фіцо – відмовилися підписати висновки Європейської ради щодо України від 19 березня.

Незважаючи на те що Віктор Орбан продовжує блокувати надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро у 2026-27 роках, висновки містять абзац, у якому Європейська рада вітає ухвалення рішення про позику у грудні 2025 року.

"На виконання свого грудневого рішення 2025 року про надання Україні позики на підтримку в розмірі 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки, Європейська рада вітає ухвалення цієї позики співзаконодавцями та очікує на перший транш для України до початку квітня. У цьому контексті вона також закликає до активізації роботи з третіми країнами, щоб допомогти закрити прогалину в 30 мільярдів євро, яка залишається у фінансах України", – йдеться у документі.

Європейська рада також "очікує на швидке ухвалення 20-го пакету санкцій" та знову наголошує на важливості "подальшого скорочення доходів Росії від енергоносіїв та подальшого обмеження російської банківської системи".

"Підрив бізнес-моделі російського "тіньового флоту" вимагає підходу "по всьому маршруту", включно з вирішенням шляхом спільного підходу значних екологічних ризиків, ризиків для безпеки та морської безпеки, які створюють такі судна. У зв'язку з цим Європейська рада закликає до подальших зусиль та скоординованих дій з боку держав-членів", – стверджується у висновках.

Також підкреслюється важливість постійної координації щодо санкцій проти Росії з державами G7 та іншими партнерами-однодумцями.

Висновки Європейської ради, з-поміж іншого, піднімають питання загрози, яку становлять російські екскомбатанти внутрішній безпеці ЄС.

Окрім цього, Європейська рада наголошує на необхідності продовжувати військову підтримку України, виокремлюючи терміновість постачання систем ППО, боєприпасів і ракет.

Лідери ЄС засуджують направлення військ КНДР на поле бою у війні проти України, а також підтримку Росії, яку надають Іран та Білорусь.

Європейська рада знову висловила свій постійний заклик до Росії та Білорусі негайно забезпечити безпечне та безумовне повернення в Україну всіх незаконно депортованих та переміщених українських дітей та інших цивільних осіб.

Як повідомляла "Європейська правда", лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Орбан дотримається принципів Європейського Союзу і погодиться на виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.