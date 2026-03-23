Греція розпочала судовий розгляд справи про аварію потягів, в якій загинули 57 людей

Греція розпочинає судовий розгляд справи про залізничну катастрофу, в якій у 2023 році загинули 57 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Довгоочікуваний судовий розгляд справи про залізничну катастрофу в місті Лариса розпочинається в понеділок на тлі протестів і страйків.

Залізничне сполучення було тимчасово зупинено в понеділок, оскільки грецькі залізничники провели символічний 24-годинний страйк.

Крім того, профспілки, студентські об'єднання, політичні та громадські організації зібралися біля будівлі суду, вимагаючи справедливого рішення. Серед заперечень громадськості – відсутність політиків серед обвинувачених.

У понеділок перед судом постануть 36 осіб, включаючи начальника станції та керівників залізниць. Їх звинувачують у порушенні руху транспорту, що призвело до смерті, до необережного вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень. Свідчення дадуть понад 350 свідків, серед яких родичі жертв, ті, хто вижив, та працівники інструкторського складу.

28 лютого 2023 року пасажирський поїзд, що перевозив студентів з Афін до північного міста Салоніки, зіткнувся з вантажним поїздом в центральній Греції. Це була наймасштабніша катастрофа в країні, яка спричинила багаторічне розслідування.

Розслідування виявило, що проєкт зі встановлення систем безпеки, що фінансується спільно з Європейським Союзом, було розпочато у 2014 році, але у 2023 році він відставав від графіка на роки. Родичі загиблих також звинуватили владу у спробі приховати докази.