Греция начала судебное разбирательство дела об аварии поездов, в которой погибли 57 человек

Греция начинает судебное разбирательство дела о железнодорожной катастрофе, в которой в 2023 году погибли 57 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Долгожданное судебное разбирательство дела о железнодорожной катастрофе в городе Лариса начинается в понедельник на фоне протестов и забастовок.

Железнодорожное сообщение было временно остановлено в понедельник, поскольку греческие железнодорожники провели символическую 24-часовую забастовку.

Кроме того, профсоюзы, студенческие объединения, политические и общественные организации собрались у здания суда, требуя справедливого решения. Среди возражений общественности – отсутствие политиков среди обвиняемых.

В понедельник перед судом предстанут 36 человек, включая начальника станции и руководителей железных дорог. Их обвиняют в нарушении движения транспорта, что привело к смерти, к неосторожному убийству и причинению телесных повреждений. Показания дадут более 350 свидетелей, среди которых родственники жертв, те, кто выжил, и работники инструкторского состава.

28 февраля 2023 года пассажирский поезд, перевозивший студентов из Афин в северный город Салоники, столкнулся с грузовым поездом в центральной Греции. Это была самая масштабная катастрофа в стране, которая вызвала многолетнее расследование.

Расследование выявило, что проект по установке систем безопасности, финансируемый совместно с Европейским Союзом, был начат в 2014 году, но в 2023 году он отставал от графика на годы. Родственники погибших также обвинили власти в попытке скрыть доказательства.