У Греції через суперечки в залі суду перенесли розгляд резонансної справи про аварію потягів

Судовий процес у справі про найсмертоноснішу залізничну катастрофу в Греції був відкладений у понеділок і має поновитися 1 квітня, після неодноразових перерв і протестів щодо умов у залі суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Процес у центральному місті Лариса був зупинений невдовзі після його початку, коли головуючий суддя зупинив засідання, зачитуючи імена обвинувачених, після бурхливої реакції адвокатів. Адвокати висловили занепокоєння щодо придатності спеціально облаштованої судової зали в конференц-центрі, де проходить судовий процес.

Загалом 36 обвинуваченим, серед яких начальник станції та посадові особи залізниці, висунуті звинувачення у різних сферах – від порушення залізничного руху, що призвело до загибелі людей, до вбивства з необережності та нанесення тілесних ушкоджень з необережності. Серед підсудних немає жодного політичного діяча.

Очікується, що свідчення дадуть понад 350 свідків, у тому числі ті, хто вижив, родичі жертв і працівники залізниці.

Судовий процес розпочався на тлі протестів і загальнонаціонального страйку залізничників, які назвали свою акцію даниною пам'яті жертвам і закликом до притягнення винних до відповідальності. Демонстранти зібралися під стінами суду в Ларисі, вимагаючи справедливості та безпечного транспорту.

28 лютого 2023 року пасажирський поїзд, що перевозив студентів з Афін до північного міста Салоніки, зіткнувся з вантажним поїздом в центральній Греції. Це була наймасштабніша катастрофа в країні, яка спричинила багаторічне розслідування.

Розслідування виявило, що проєкт зі встановлення систем безпеки, що фінансується спільно з Європейським Союзом, було розпочато у 2014 році, але у 2023 році він відставав від графіка на роки. Родичі загиблих також звинуватили владу у спробі приховати докази.

Правоцентристський уряд заперечує правопорушення, але пообіцяв відновити справедливість і завершити повну реконструкцію залізничної системи до 2027 року.