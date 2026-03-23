В Греции из-за споров в зале суда перенесли рассмотрение резонансного дела об аварии поездов

Судебный процесс по делу о самой смертоносной железнодорожной катастрофе в Греции был отложен в понедельник и должен возобновиться 1 апреля, после неоднократных перерывов и протестов относительно условий в зале суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Процесс в центральном городе Лариса был остановлен вскоре после его начала, когда председательствующий судья остановил заседание, зачитывая имена обвиняемых, после бурной реакции адвокатов. Адвокаты выразили обеспокоенность относительно пригодности специально оборудованного судебного зала в конференц-центре, где проходит судебный процесс.

В целом 36 обвиняемым, среди которых начальник станции и должностные лица железной дороги, выдвинуты обвинения в различных сферах – от нарушения железнодорожного движения, что привело к гибели людей, до убийства по неосторожности и нанесения телесных повреждений по неосторожности. Среди подсудимых нет ни одного политического деятеля.

Ожидается, что показания дадут более 350 свидетелей, в том числе выжившие, родственники жертв и работники железной дороги.

Судебный процесс начался на фоне протестов и общенациональной забастовки железнодорожников, которые назвали свою акцию данью памяти жертвам и призывом к привлечению виновных к ответственности. Демонстранты собрались под стенами суда в Ларисе, требуя справедливости и безопасного транспорта.

28 февраля 2023 года пассажирский поезд, перевозивший студентов из Афин в северный город Салоники, столкнулся с грузовым поездом в центральной Греции. Это была самая масштабная катастрофа в стране, которая вызвала многолетнее расследование.

Расследование выявило, что проект по установке систем безопасности, финансируемый совместно с Европейским Союзом, был начат в 2014 году, но в 2023 году он отставал от графика на годы. Родственники погибших также обвинили власти в попытке скрыть доказательства.

Правоцентристское правительство отрицает правонарушения, но пообещало восстановить справедливость и завершить полную реконструкцию железнодорожной системы до 2027 года.